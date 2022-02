Prefeitura diz que já tem projeto para revitalizar praça do Tomba

Poucos dias depois do deputado federal Zé Neto (PT) anunciar a destinação de recursos e a elaboração de um projeto da Conder para revitalizar a feirinha do Tomba, a Prefeitura anuncia que já tem um projeto pronto e que o Governo municipal vai fazer os investimentos.

“A praça vai receber nova cobertura com piso intertravado, bem como uma área para eventos. O projeto também prevê a relocação dos sanitários e nova estrutura para as barracas da feira-livre. Ainda será construindo um banco ao redor do espaço”, diz o secretário de Planejamento, Carlos Brito, ao anunciar o projeto.

Sem se referir à emenda anunciada pelo deputado,Brito disse que “os investimentos do Governo Municipal também se estenderão a outras feiras-livres distribuídas nos bairros, a exemplo da Estação Nova e Cidade Nova.”