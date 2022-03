Violência e assassinatos em Feira fazem Prefeito pedir paz

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) fez um pronunciamento aos munícipes pedindo “mobilização e indignação” da população diante da escalada de violência na cidade com assassinatos de jovens e famílias inteiras, algumas dentro de suas próprias residências..

Leia o que diz o Prefeito:

Uma família foi assassinada em Feira de Santana. Jéssica Souza da Cruz, de 28 anos; Pedro José Correia dos Santos, de 36 anos; e a filha, Mayla da Cruz Correia, de 11 anos. Os três, mortos a tiros, quando estavam dentro de casa. Eles não estavam numa farra, não estavam no Carnaval, não estavam de madrugada vagando pelas ruas. Estavam no lugar que a gente considera mais seguro: dentro de casa!

Este ano, além de Mayla, outra criança foi assassinada em Feira de Santana: Kethellen Mayane Bispo França, de dois anos e cinco meses, no bairro Aviário.

O que fizeram Mayla e Kethellen para serem assassinadas tão brutalmente? É claro que não fizeram nada pra merecer tamanha brutalidade. Eram apenas duas crianças que não vão mais conviver com o pai, com a mãe, com os amiguinhos. Duas crianças que não terão mais futuro nenhum.

Essas duas crianças, três adolescentes e mais oito mulheres foram assassinadas em Feira somente este ano. Apenas nos dois primeiros meses de 2022, 50 pessoas já foram mortas em Feira de Santana. Em 2021 foram 370 homicídios.

Somente domingo e ontem tivemos seis assassinatos na cidade.

As mortes acontecem na periferia, no centro da cidade, de noite, de dia. É uma violência sem limites, o terror toma conta da cidade e da zona rural. O medo invade a alma de todos nós.

Parece que estamos vivendo uma situação sem controle. É preciso mobilização. Indignação. O povo feirense deve se mobilizar. Feira merece paz! Feira pede paz!