Maglore, Isa Roth e DJ Lerry se apresentam na inauguração da Casa Noise

Agora, sim. A espera acabou e no próximo dia 25 de março (sexta, às 20h30) vai rolar a inauguração da Casa Noise em Feira de Santana. E para marcar esse momento tão especial e histórico, o Feira Coletivo e a produtora Banana Atômica trazem para Feira, depois de mais de dois anos, a banda Maglore, além da cantora e compositora Isa Roth e do DJ Lerry.

Maglore é sem dúvida umas das bandas mais identificadas com Feira de Santana, onde tem um grande número de fãs que há bastante tempo esperavam por esse reencontro.

Parceiro do Feira Coletivo há cerca de 10 anos, o grupo é um dos mais respeitados e reconhecidos do cenário pop rock nacional. O último show realizado na cidade foi em janeiro de 2020, no Abre Alas.

A line up da inauguração da Casa Noise também conta com a talentosa Isa Roth, que vai apresentar ao público as canções que fazem parte do EP Mais, trabalho bastante elogiado pelo público e também pela crítica especializada, além de outras músicas que fazem parte do repertório da artista.

Para tornar a programação ainda mais especial, o produtor musical DJ Lerry vai deixar a pista a mil, apresentando um set envolvente que não vai deixar ninguém parado, com destaque para seus trabalhos autorais e remixes de artistas feirenses.

NÓS SOMOS A CASA NOISE – A Casa Noise está chegando para celebrar os 12 anos do Feira Coletivo e, além dos shows, também será um ambiente de formação, diálogo e debate sobre políticas públicas para a cultura e o desenvolvimento da cidadania. Um lugar onde promoveremos rodas de conversa, oficinas, palestras, lançamento de livros, entre outras ações. Um lugar de reflexões e criatividade.

Outra proposta da Casa Noise é ampliar e consolidar ainda mais as relações do campo da cultura com os movimentos sociais, com as pessoas que participam do nosso cotidiano e lutam para construir uma cidade mais inclusiva, mais humana e voltada para os interesses coletivos.

O espaço receberá os eventos promovidos pelo Dopesmoke Heavy Music Productions e será a sede da produtora Banana Atômica e do Feira Coletivo Cultural. Além disso, a Casa também estará aberta para outros coletivos, grupos e produtores interessados em promover ações culturais contemplando a pluralidade que marca a nossa história, da nossa cidade e região.







SE LIGUE

O que: Inauguração da Casa Noise

Atrações: Maglore, Isa Roth e DJ Lerry

Quando: Sexta, 25 de março de 2022, às 20h30

Onde: Domingos Barbosa de Araújo, nº 900 – no bairro Ponto Central, em Feira de Santana

Ingressos: Sympla – Primeiro lote já esgotado

Para saber mais: @casanoisefsa