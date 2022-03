Zé Neto confirma licitação para drenagem e pavimentação de ruas no entorno da Lagoa Grande

O deputado federal Zé Neto (PT) confirmou que a licitação para obras de drenagem e pavimentação de ruas na região da Lagoa Grande, em Feira de Santana, foi autorizada esta semana pelo governador Rui Costa. De acordo com o parlamentar, que participou de reunião com o presidente da Conder, José Trindade, e o deputado estadual Robinson Almeida, para tratar sobre o assunto, serão investidos mais R$ 3,5 milhões para novas intervenções no local.

“O projeto executivo já está pronto e, nos próximos dias, esperamos a abertura desse processo licitatório, que terá mais R$ 3,5 milhões de novos investimentos na Lagoa Grande. Uma importante intervenção urbanística que, inclusive, deveria ter sido feita pela prefeitura para pôr fim aos transtornos causados há mais de 30 anos aos moradores daquela região, mas que só agora com indicação dos nossos Mandatos junto ao Governo do Estado serão solucionados, especialmente com a revitalização e requalificação de diversas ruas circunvizinhas desse cartão postal da cidade, como a Visconde de Mauá, Miracatu e Noruega, dentre outras”, afirmou.

Além disso, cerca de R$ 1,8 milhão de recursos, oriundos de emendas parlamentares de Zé Neto e Robinson Almeida, com apoio dos vereadores Silvio Dias, Professor Ivamberg e Luiz da Feira, já estão sendo investidos na construção de 8 praças com academia de saúde e parque infantil; 3 campos de futebol e reestruturação do atual; quadra de tênis e vestiários na área de lazer da Lagoa Grande.