Mata de São João desobriga uso de máscara em locais abertos

Seguindo a tendência de cidades como Belo Horizonte, Porto Seguro, Brasília, Rio de Janeiro e estados como Santa Catarina, Maranhão e Mato Grosso do Sul, o Município de Mata de São João também liberou, através do Decreto Nº 128, publicado na última quinta-feira (12), o uso de máscara de proteção em locais abertos.

A medida, que tem validade até 24 de março, se justifica pela queda vertiginosas nos casos de contaminação pela doença na cidade. De acordo com o boletim epidemiológico de ontem (11), o município tem 4 pacientes em tratamento domiciliar e 3 internados.A medida também leva em consideração o avanço da imunização contra a doença no município, que já aplicou mais de 96 mil vacinas na população, que é de cerca de 46 mil habitantes.

Os baixíssimos índices de ocupação de leitos de UTI-COVID-19, além das quedas da média móvel de novos casos confirmados, da média móvel de casos ativos e da taxa de transmissão também motivaram a decisão da gestão municipal.O decreto mantém a proibição de festas ao ar livre para qualquer quantidade de pessoas e amplia o limite de público em eventos fechados, para 8 mil pessoas, seguindo as medidas do Governo do Estado.