Cocada, carestia e Cescé

Diminuiu de tamanho mas o preço, 1 real, e o prazer de comer depois do almoço (de preferência carneiro com arroz e cuscuz em Machado e Dona Nalva Evangelho), são os mesmos. A Cocada do Galego é um patrimônio consolidado na praça do Lambe-Lambe e agora implantado no Shopping Popular. Localização privilegiada, que eu atribuo à influência dele junto a Elias Tergilene, o boxe verde-feira do Galego fica em uma das entradas principais defronte à praça do Tropeiro.De lá, dia de segunda-feira, se ouve o toque dos oito baixos de Luizinho Pé Quente e o repique de Dedéu do Zabumba.*****

****A palavra agora é carestia. Como sempre foi. Mas andava fora de moda na boca do povão comum.De repente voltou a ser pronunciada na certa porque resume tudo o que está se passando no país. A literatura de cordel, mais do que os jornais e os boletins acadêmicos, registram a reação popular a uma situação de carestia como a que se vive. Em pelo menos três ambientes, de diferentes níveis economico-sociais eu ouvi a palavra carestia nesta segunda-feira de comércio esvaziado nos três locais.****

*****Cescé Amorim muito à vontade na Vila do Cantadô, local recém aberto ao público e frequentado por legiões de amigos e admiradores do estilo de qualidade que Cescé representa para gerações de feirenses. A Vila está no Instagram, vá lá, clique aqui