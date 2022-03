Feira de Santana tem história e não é pouca, viu! Então, fica ligado porque nessa semana você vai conferir o primeiro episódio do “Aqui tem história, véi!”. A gente vai mostrar diversos pontos turísticos e históricos da nossa cidade. Tem o Campo do Gado, a Igreja Senhor dos Passos, A antiga e famosa Feira Livre, o Centro Universitário de Cultura e Arte e o Museu Regional de Arte. Você quer saber mais? Então, se liga nos spoilers que damos no vídeo! Confere aí e chega junto!

