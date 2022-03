Governador está em Tanquinho nesta quinta-feira

O governador Rui Costa estará no município de Tanquinho, (a 40km de Feira de Santana) nesta quinta-feira (dia 24), às 9h, para levar novas obras que vão beneficiar a população.

Rui vai autorizar a Secretaria de Educação do Estado (SEC) a deflagrar licitação para construção de nova unidade escolar que vai sediar o Colégio Estadual Novis Filho. A obra será executada pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).

Já a Conder será autorizada a firmar convênio com a Prefeitura de Tanquinho para reforma e ampliação do Mercado Municipal. O governador vai anunciar a celebração de convênio com o município para pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da cidade.