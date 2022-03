Reservatórios de Sobradinho e Itaparica ficam cheios em abril

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) , decorridos mais de dois meses, fechou o vertimento de águas nas usinas da cascata do Velho Chico.

Agora, as vazões serão totalmente turbinadas, sem vertimento, ou seja, o volume de água de saída do reservatório passará pelas turbinas gerando energia, ao invés de passar pelos vertedores. Esse procedimento visa o reenchimento dos reservatórios de Sobradinho e Itaparica ao final do período úmido (chuvoso) que se encerra no mês de abril.

Os reservatórios cheios, representam segurança hídrica para o período seco, que seguirá de maio a novembro, garantindo o atendimento à geração de energia e aos demais usos múltiplos da água na Bacia do São Francisco.

O Diretor de Operação da empresa Joao Henrique Franklin, ressalta o apoio recebido, durante o período de vertimento, por parte do Comite de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF e pelas defesas civis dos estados e municípios envolvidos na operação.

A Chesf ressalta que a situação hidrológica é permanentemente monitorada, podendo haver alterações das vazões ora praticadas, conforme sejam as necessidades de geração de energia apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ou a alteração dos volumes pluviométricos nas regiões.

A Companhia chama atenção, ainda, para a importância da não ocupação das áreas no leito do Velho Chico, haja vista eventual aumento no nível do rio, durante o período úmido.