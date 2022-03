Prefeitura de Feira quer empréstimo de 200 milhões para obras estruturantes

O prefeito Colbert Filho (MDB) vai enviar nos próximos dias à Câmara de Vereadores uma autorização para o Município realizar um empréstimo em torno de 200 milhões de reais para realizar obras estruturantes no Município, algumas anunciadas por ele quando da abertura do período legislativo.

“Não são obras minha, desse governo, são obras para o futuro de Feira de Santana. Espero que a Câmara possa analisar e aprovar a autorização de empréstimo que é para o desenvolvimento do município”, disse Colbert quando questionado sobre o poder númérico que a oposição tem para não aprovar a autorização.

Com imagens exibidas na sala especial do Planetário Parque do Saber, o prefeito explicou uma a uma as ideias que serão executadas com o dinheiro do empréstimo. O Prefeito falou também sobre a capacidade de endividamento do Município e lembrou do empréstimo dos viadutos feitos pelo ex-prefeito Zé Ronaldo cuja última parcela foi paga em 2018 quando ele já havia assumido o governo. Na platéia, além de repórteres, estavam o vice-prefeito Fernando de Fabinho, vereadores, secretários e asssessores do Governo.

OBRAS – A construção de dois novos viadutos – um ligando o Sobradinho ao Morada das Árvores e outro no conjunto Feira IX, na saída da rua Tomé de Souza

Recuperar a lagoa do Prato Raso, implantando redes de drenagem e evitando o alagamento crônico do bairro da Baraúnas.

Construção da avenida Vale do Pojuca, ligando as avenidas Ayrton Sena e a Artêmia Pires, e a ampliação da avenida Ayrton Sena via Aeroporto.

Ligação do bairro Tomba com a BR 324, construção de ciclovias nas avenidas Noide Cerqueira, Francisco Fraga Maia e Maria Quitéria, além da duplicação da Artêmia Pires e a construção de uma avenida para ligar a Ayrton Sena com o Aeroporto João Durval Carneiro.