Vereadores mandam recado a ACM Neto sobre Zé Ronaldo ser o vice

Nenhum vereador que apoia ACM Neto na Câmara de Feira de Santana protestou ou fez algum gesto de desaprovação quando o vereador Correia Zezito, da tribuna da Casa ontem mandou um recado para o candidato a governador pelo União Brasil, ex-prefeito de Salvador, ACM Neto:”Se Ronaldo naõ vier como vice, você vai ter muito problema em Feira. Quero dizer que você, ACM Neto, vai ter dificuldades com alguns vereadores. Feira de Santana quer Zé Ronaldo como vice, não abrimos mão”, disse.

O “recado” recebeu foi apartes de apoio explícito, como o do verador Jurandy Oliveira confirmando o que o vereador governista dizia: “Se Zé Ronaldo não tiver na chapa, ele terá dificuldade, vou rever o meu apoio ao nobre amigo ACM Neto.”

Também entraram no tema da candidatura do ex-prefeito de Feira Zé Ronaldo, o presidente da Casa, Fernando Torres, o vereador Paulão do Caldeirão, Lulinha e outros. Torres jogou politicamente e de forma irônica “abriu as portas” do partido para Zé Ronaldo ser candidato a primeiro suplente de senador de Otto Alencar (PSD).

Na vez de Paulão, o vereador que defende a tese de que Zé Ronaldo foi traído e que não terá vez na chapa de ACM Neto, ele jogou com o popular, e desafiou os colegas para uma aposta: o nome de Marcelo Nilo como vice já está decidido. Aposto, dou 10 pra mil”.