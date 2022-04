Duas estudantes da Uefs vão ensinar português na Espanha

Duas estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) foram selecionadas pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) para serem assistentes de conversação de Língua Portuguesa na Espanha. As alunas, que fazem parte do Núcleo de Línguas do Idiomas sem Fronteiras (NucLi), através do Letras sem Fronteiras, uma ação do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), vão receber bolsa da Embaixada da Espanha no Brasil para atuar como licenciadas em formação em instituições da educação básica por um período inicial de oito meses.

Uma das selecionadas é Leillane Mendes, feirense, que cursa o oitavo semestre do curso de Licenciatura em Letras Português e Espanhol e atua como professora voluntária no NucLi. A estudante afirma que o intercâmbio acadêmico é um sonho que estava sendo planejado desde o início do curso. “É uma oportunidade de levar os meus conhecimentos linguísticos, políticos, históricos e culturais vivenciados durante a minha formação acadêmica e enquanto cidadã brasileira, baiana e feirense a outro país, a fim de contribuir para a divulgação do Português como língua estrangeira, fortalecendo os laços de internacionalização”, afirmou.