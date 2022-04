Programa Educar Para Trabalhar oferece sete cursos para o setor rural

Estão abertas, até o dia 9 de maio, as inscrições para o Programa Educar Para Trabalhar, com sete cursos totalmente gratuitos e 100% on-line, para quem quer estar em dia com as inovações no setor rural.

Estão disponíveis os cursos profissionalizantes para Agricultor Agroflorestal, Auxiliar Administrativo Rural, Auxiliar Agropecuário, Auxiliar em Agricultura de Precisão, Auxiliar em Agroecologia, Bovinocultor de Corte e Bovinocultor de Leite.

O Programa Educar para Trabalhar é uma das ações do Governo da Bahia, executado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) e os cursos, com temas voltados para o meio rural, contam com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

As vagas são destinadas a estudantes e egressos do ensino médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino. O ingresso nos cursos ocorrerá por sorteio eletrônico, de modo aleatório e equitativo, de caráter classificatório, que será realizado no dia 10 de maio. No mesmo dia será divulgado o resultado parcial da lista de classificados.

O resultado final será publicado no dia 13 de maio e as matrículas acontecerão de 14 a 22 de maio. As aulas estão programadas para iniciar no dia 23 de maio.

As atividades do Educar para Trabalhar, na área de recursos naturais, são desenvolvidas em parceria o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), sendo os mesmos responsáveis pela prestação dos serviços educacionais.

Veja o edital aqui: https://bit.ly/3LAvZSv

Se inscreva aqui: http:// educarparatrabalhar.educacao. ba.gov.br/login