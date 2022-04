Governo autoriza realização de concursos para universidades estaduais baianas

O Governo do Estado publicou nesta sexta-feira (15), no Diário Oficial do Estado (DOE), autorização para a realização de concursos públicos para professores, contemplando as quatro universidades estaduais da Bahia. Serão oferecidas vagas para as classes de professores auxiliares e assistentes, com regimes de 20 e 40 horas, distribuídas entre a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa em uma publicação em suas redes sociais. “Nesta quinta, assinei autorização para a realização de concurso público para professores para as quatro universidades estaduais da Bahia. São 286 vagas. Vai contribuir com o crescimento das instituições e reforça as bases da educação de qualidade com ensino, pesquisa e extensão.

As 286 vagas são divididas em 161 para professor auxiliar e 125 para assistente. Desse total, o maior contingente – 134 professores auxiliares – será direcionado para a Uneb; para a Uesb estão previstos 89 profissionais, sendo 21 professores auxiliares e 68 assistentes; a Uesc irá contar com 49 professores novos, sendo quatro auxiliares e 45 assistentes. As 14 vagas para docentes da Uefs serão divididas em duas para professor auxiliar e 12 para assistente.

Além dos certames, estão sendo preparadas convocações para 47 aprovados em concurso realizado em 2018, ampliando o quadro de professores da Uesc e Uefs. Deste total, são 15 auxiliares e 32 assistentes.