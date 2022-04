‘Torre de Pisa’ feirense, o edifício Sarkis vai reabrir

Pouco menos de três anos depois de ser interditado sob a suspeita, depois confirmada tecnicamente, de problemas com as fundações que ocasionaram uma certa inclinação do prédio, o edifício Sarkis vai reabrir as portas.

Localizado no Calçadão da Sales Barbosa, a interdição em agosto de 2019 causou um reboliço no centro da cidade, com mudanças no tráfego de veículos e de pessoas, chegando a fechar por cerca de uma semana o Mercado de Arte Popular e iniciar a retirada das barracas de comércio naquela artéria hoje desimpedida. Por causa da quase imperceptível inclinação, o prédio também foi apelidado de a ‘Torre de Pisa’ da Feira

Construído na década de 60 do século passado, o Sarkis é um dos mais antigos e de maior visibilidade no centro da cidade, já havia apresentado problema semelhante, anos atrás.