1º de Maio tem ‘Arte na Avenida Getúlio Vargas’ da Feira

Neste domingo, 1º, tem o “Arte na Avenida”. Espaço ao ar livre no canteiro central da avenida Getúlio Vargas são expostos à venda artesanatos, pinturas em telas, antiguidades, esculturas em barro, entre tantos outros artigos decorativos feitos pelas mãos de artesãos da Feira de Santana.

A programação ocorre das 8h às 13h, no trecho em frente à rua Frei Aureliano, no bairro Capuchinhos.

Se você quiser ser um expositor faça um cadastro prévio na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) ou, no dia do evento, mantenha contato com pessoas da organização do evento.

A iniciativa é da sociedade civil com o apoio da Prefeitura de Feira, através da Secel. O evento é realizado sempre no primeiro domingo de cada mês.