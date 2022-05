Clarindo Silva lança livros em São Paulo

Clarindo Silva continua a celebrar seus 80 anos muito bem vividos, só que desta vez ele faz a festa em São Paulo, onde lança seus dois livros – Memórias da Cantina da Lua” (sexta edição) e “Conversa de Buzú” – e participa de rodas de samba. No dia 13 de maio, sexta-feira, a partir das 20h, ele participa da “Noite da Bahia”, na Casa Barbosa, na Rua Rui Barbosa, 559, no Bela Vista, bairro onde tradicionalmente o samba faz morada. Lá, Clarindo vai lançar os livros e participar da roda de samba comandada por Paulinho Timor, produtor, agitador cultural e sambista paulistano, à frente do grupo Os Bambas de Sampa.

Como convidado, o mestre baiano Guiga de Ogum. Já no dia 15 (domingo), a partir das 16h, a festa acontece na Funilaria, que também fica Rua Rui Barbosa, só que no 572. E tem repeteco do bom samba de Os Bambas de Sampa e lançamento dos livros. Os ingressos curtam R$ 15.

Os livros – ”Memórias da Cantina da Lua” reúne relatos de experiências marcantes vividas por Clarindo Silva com personalidades da sociedade baiana na Cantina da Lua. Nas 156 páginas que compõem a obra, o autor apresenta um conjunto de textos que garante ao leitor uma prazerosa imersão em episódios que marcaram a vida deste importante reduto cultural do Centro Histórico de Salvador ao longo de mais de cinco décadas.

Além de relembrar momentos que a Cantina da Lua testemunhou, o livro não deixa de ser um registro autobiográfico do autor, que, em algumas passagens, narra a sua trajetória partindo de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano, em direção ao cais do porto do antigo Mercado Modelo, para, décadas depois, vir a se tornar um dos grandes ícones do Centro Histórico da Cidade da Bahia.

A publicação, que recebeu versões digital e impressa, é fruto de um parceria entre o Projeto Cultural Cantina da Lua e o coletivo É Samba da Bahia! ESBA, tendo sido contemplada pelo Prêmio da Fundação Pedro Calmon, através do Programa Aldir Blanc Bahia, contando com o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia via Lei Aldir Blanc, que viabilizou recursos emergenciais para o setor cultural de todo o país.

“Conversa de Buzú” é um livro que reúne conversas e situações registradas pelo jornalista, escritor e poeta Clarindo Silva em ônibus de linhas municipais de Salvador. São 50 crônicas, apresentadas em textos curtos, destacando diálogos que, trazendo a privacidade de histórias pessoais e íntimas para o ambiente coletivo e comum do interior dos “buzús” – como são chamados os ônibus pelos soteropolitanos -, desvelam sentimentos, impressões, vivências e tensões da vida cotidiana da capital baiana. A linguagem popular do povo baiano, que se desloca entre bairros, diariamente, junto a “motôs”, “cobras” e ambulantes, se evidencia no título: a conversa só poderia ser mesmo de “buzú”.

Nosso Clarindo Silva – Jornalista, escritor, poeta, compositor e agitador cultural, Clarindo Silva tem sua trajetória no campo da escrita iniciada há mais de cinquenta anos, quando atuou como repórter policial nos jornais A Tarde, Jornal da Bahia e Tribuna da Bahia. Com o tempo, migrou da reportagem para a literatura, não deixando de usar a pena para a defesa intransigente do Centro Histórico de Salvador, região que tem em sua Cantina da Lua um bastião de resistência.

Mestre Calá – como também é conhecido por seus pares – possui o título de Doutor Honoris Causa pela Université Libre des Sciences de L’Homme de Paris e a Comenda da Cultura e das Artes pela Universidade das Américas, além de ter sido agraciado com as mais importantes honrarias da Bahia: a Medalha Tomé de Souza, a Comenda Maria Quitéria e a Comenda Zumbi dos Palmares.

É autor de Memórias da Cantina da Lua, que está em sua sexta edição, e teve a sua biografia escrita por Vander Prata para a Coleção Gente da Bahia, com edição da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.