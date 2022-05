Praça do Tropeiro, o busto de Lucas e Muniz Sodré

A foto é do anfiteatro da praça do Tropeiro defronte ao Shopping Popular e do antigo Centro de Abastecimento, na Feira de Santana. Foi construída num dos governos de José Falcão. Nela existe a portentosa escultura de ferro e cimento de um tropeiro e a burra madrinha da tropa caminhando rumo ao oeste, ao interior da Bahia. O anfiteatro é “obra de arte” recente, foi uma pincelada da Prefeitura num arroubo para impulsionar a construção do shopping. Não passou disso. A descida da rua Recife já está aberta e tem um fluxo crescendo no sobe-e-desce. Não houve reforma da ‘praça de alimentação’. A Praça do Tropeiro merece mais que um anfiteatro ocioso e, de certa forma, inútil como a estação do BRT na João Durval…Mas mesmo assim, aí ao lado, nesta segunda-feira deve de ter Luizinho Pé Quente e sua sanfoninha (Ouça) pé de bode esquentando a vida de tabaréus da Feira grande.

O jornalista e escritor Muniz Sodré, nascido aqui na vizinha e agradável cidade de São Gonçalo dos Campos (terra-mater também do jornalista Geraldo Lima), ocupava a presidência da Fundação Biblioteca Nacional, quando respondeu ao jornalista Rafael Velame, para o Blog da Feira, uma pergunta que era padrão de uma enquete que fazíamos: Um Busto pra Lucas da Feira? A resposta de Muniz, das dezenas que Velame recebeu, umas também muito boas, algumas profundamente preconceituosas, outras sem empatia, muitas ignorantes do tema, a dele foi brilhante. Ironizava as homenagens feitas através de bustos de bronze e sugeria a construção de um grande mural artístico e temático, envolvendo artistas/escultores/pintores/etc , um edital público… mais ou menos isso, pois o texto literal da resposta, a enquete inteira, escafederam-se nos meandros dos corredores da web, e até agora nenhum hacker as resgatou para o Blog da Feira, se é que ainda existam…