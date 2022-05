Lançada em Feira a ‘Caravana Parceria Mais Forte Juntos para Alimentar a Bahia’

Foi lançada, nesta terça-feira (17), no auditório do Hotel Ibis, no município de Feira de Santana, território Portal do Sertão, a Caravana Parceria Mais Forte Juntos para Alimentar a Bahia. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) e vai percorrer os 27 territórios de identidade da Bahia, para apresentar à sociedade baiana as ações que vem sendo executadas pelo Governo do Estado para a agricultura familiar. De 2015 até o fim de 2022 serão investidos recursos da ordem de R$ 2,9 bilhões.

A Caravana visa consolidar e ampliar as ações que já vêm sendo executadas para fortalecer ainda mais a agricultura familiar e a economia dos municípios baianos. Entre os objetivos está a articulação entre os mais diversos agentes sociais, que executam políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural dos municípios baianos, promovendo a transversalidade dessas ações.

“A Caravana chega com esse objetivo de fazer uma grande prestação de contas e de escutar as ricas contribuições da agricultura familiar, por meio dos seus representantes, para planejar o que queremos para os próximos cinco anos. Vivemos um momento único na Bahia, em que a agricultura familiar, nos últimos 15 anos, assumiu de fato um lugar onde sempre deveria estar, com voz e política pública voltada para ela. A imagem que temos hoje é de uma agricultura familiar forte, pujante, colocando produtos, inclusive processados, na mesa dos baianos e das baianas. É nessa perspectiva que iremos continuar”, afirmou Jeandro Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Rural (SDR).

O secretário ressaltou ainda que já estão nas mesas de milhares de baianos produtos como flocão não transgênico, chocolates, cafés, mel, cortes de caprinos ovinos, derivados da mandioca, do licuri, do umbu, iogurtes com sabores diferenciados, queijos, castanhas de caju, dentre outas variedades de produtos, que representam o resultado efetivo da política pública que chega aos agricultores e agricultoras familiares e seus empreendimentos produtivos.

Entre as iniciativas estruturantes estão as executadas por meio de projetos como o Bahia Produtiva e Pró-Semiárido; na assistência técnica e extensão rural (Ater); construção e ou requalificação de agroindústrias familiares; regularização fundiária e ambiental de propriedades rurais; doação de mudas de palma forrageira, frutas e mandioca; reforma de mercados e centros de abastecimento; subsídios do Programa Garantia-Safra; criação de canais de comercialização e também na concessão do Selo de Identificação de Produtos da Agricultura Familiar (SIPAF), com incentivo fiscal.

Um dos representantes da agricultura familiar baiana, Cícero Félix, da Coordenação da Articulação do Semiárido da Bahia (ASA-BA), destacou que os encontros da Caravana têm uma importância estratégica para os movimentos populares, especialmente os voltados para a agricultura familiar. “É o momento de fazer um balanço das políticas públicas que chegaram até essas comunidades, até essas famílias. O Governo do Estado tem feito um esforço para atender às demandas e garantir o direito dessas comunidades. Esse momento de balanço ajuda a gente a projetar para frente, no sentido de avaliar o que deu certo, o que funcionou, ver o que teve de problemas e poder calibrar as políticas públicas para os próximos anos”.

O lançamento da Caravana contou com a presença de representantes de veículos de comunicação local e regional e teve a participação de dirigentes e equipes técnicas da SDR, dirigentes de organizações produtivas apoiadas pela SDR, representantes de instituições e movimentos sociais da agricultura familiar e populações tradicionais do campo, de instituições públicas parceiras, de entidades parceiras executoras do serviço de assistência técnica e extensão rural (Ater), prefeitos(as), secretários(as) municipais de Agricultura e equipes técnicas, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Colegiados Territoriais e Conselhos Municipais.

Programação – A Caravana inicia a sua trajetória nesta quarta-feira (18), acontecendo, simultaneamente, nos territórios de identidade Extremo Sul, no município de Teixeira de Freitas, e Irecê, município de Irecê. Na quinta-feira (19) segue para o território Costa do Descobrimento, no município de Eunápolis.

Até o dia 29 de junho de 2022 serão percorridos todos os 27 territórios de identidade do estado. A cada semana serão realizados quatro encontros nos diferentes territórios. Confira a programação no site da SDR (link).