Professora da Uefs é indicada a prêmio da Sociedade Brasileira de Física

Indianara Lima Silva, docente do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), foi indicada ao prêmio Carolina Nemes, da Sociedade Brasileira de Física. A premiação é concedida a mulheres físicas em início de carreira com trabalhos de pesquisa que tenham contribuído para o avanço da área no país. As profissionais precisam ter concluído o doutorado há, no máximo, 10 anos. O prêmio foi criado em 2018 pela Sociedade Brasileira de Física e pelo Grupo de Trabalho para Questões de Gênero (GTG).

Para a docente, que atua em áreas como história da física no século 20, história da física no Brasil e história das mulheres nas ciências, e suas implicações educacionais e culturais, o prêmio é um convite para pensar nas questões de gênero e para lutar por uma ciência mais plural e diversa. “Eu fiquei muito feliz em receber o prêmio. É um marco importante para a área de história da física no Brasil e história das mulheres nas ciências. Contar a história das mulheres é garantir o nosso lugar na história, ciência e sociedade. Aproveito a oportunidade para dedicá-lo a meus e minhas estudantes de graduação e pós-graduação. O Prêmio reflete minhas duas pulsões de vida: formar estudantes para uma educação anti-opressiva e escrever histórias da física”, afirmou Indianara.

Indianara Lima Silva é licenciada em Física pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mestre e doutora pelo Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC – Ufba/Uefs). No doutorado fez estágio sanduíche no Massachusetts Institute of Technology, apoiada por bolsa da Fulbright, e fez estágios de pesquisa no American Institute of Physics (Washington, DC) e Washington University (St. Louis, Missouri). Também teve a tese premiada com Menção Honrosa de Melhor Tese pela Sociedade Brasileira de História das Ciências em 2014. Atualmente é professora titular da Uefs e docente permanente do PPGEFHC – Ufba/Uefs.