Roberto Kuelho levou movimento e alegria ao sábado no MAP

Nilton Rasta que tem “500 anos” de Mercado de Arte Popular (MAP), estava nesta segunda-feira satisfeito e admirado com a quantidade e a diversidade de gente que foi ao MAP ver e participar do show de Roberto Kuelho no sábado passado.O Show de Kuelho é dançante por natureza, o artista é ‘dono’ de um público que o faz ser um dos mais queridos e produtivos da cidade. Compõe, canta, produz peças artísticas, áudios visuais, e está nos streamings (Ouça ROBERTO KUELHO no Spotify).

Fotos de Carlinhos Pedrosa