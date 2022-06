Polícia acaba festa no Viveiros cobrando taxa de quase 4 mil

A festa beneficente “Esquenta São João”, que seria realizada no dia 04 de junho, no conjunto Viveiros, em Feira de Santana, foi cancelada após a cobrança de taxa pela Polícia Militar. Conforme o vereador Lulinha, o valor dos serviços de segurança no evento, que arrecadaria alimentos e donativos da comunidade local, seria de R$ 4.750,00. Segundo o Vereador Petrônio Lima, a taxa excede o custo total da realização da festa, que era R$ 3.600,00. “O evento foi prejudicado. Era uma ação solidária e não tinha condições de pagar essa taxa à Polícia Militar”.

