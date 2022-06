Djalma Ferreira lança música de Timbaúba sábado no programa Bom Dia Feira

É com prazer que convido a todos para ficarem ligados, que neste sábado qdo na oportunidade vamos ter um lançamento diferenciado com entrevista na @princesafm96.9 no programa @bomdiafeiraoficial com apresentação de @nandomoreira falando do presente que ganhei do grandioso compositor @timbaubaalbuquerque a canção Chave dos Segredos uma obra riquíssima e acompanhado do profissional músico eclético @rogerferrer2 , e vestindo o figurino de @flaviasacramentooficial , aproveito para agradecer o apoio das empresas parceiras @core3tecnologia @gauchaolanchess .. #tmjs