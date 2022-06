‘Arte na Avenida’ valoriza artistas e a alameda da Getúlio Vargas em Feira

O feirense que não viajou neste feriadão aproveitou este domingo, 19, para visitar o Arte na Avenida. O sol também pareceu para incentivar as pessoas a saírem de casa e passear pelo canteiro da avenida Getúlio Vargas, aliando o momento de lazer com o incentivo ao empreendedorismo. Barraquinhas montadas no trecho entre as ruas Frei Aureliano e São Domingos com variados e criativos artigos exibiam o trabalho do pequeno artesão, que aproveita o Arte na Avenida como espaço de divulgação e vendas.

Implantado em 2019, na gestão do jornalista Edson Borges na Secretaria de Cultura, o Arte na Avenida é um evento púbico que deu certo e valoriza a utilização do canteiro central (Alameda) da maior e mais importante avenida central da cidade, a Getúlio Vargas.

Enfeites para cabelo, objetos decorativos, plantas, panos de prato bordados à mão, quadros e telas, bonecas de pano, sabonetes artesanais, velas aromáticas, arranjos e biscuit estão entre as variadas opções que podem ser adquiridas para uso próprio ou presentear.

No espaço ainda é possível encontrar biscoitos, compotas e geleias, além de livros e peças em madeira. Vale lembrar que os preços são convidativos e cabem no bolso. O projeto acontece sempre no primeiro domingo de cada mês – excepcionalmente neste teve programação especial para aproveitar o feriadão. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Feira, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Foto: Renata Leite