Bahiatursa aposta tudo no São João do Parque de Exposições de Salvador

A programação começa no dia 23, a partir das 20h30, com Norberto Curvêllo. Na sequência, sobe ao palco o sertanejo Thiago Brava, trazendo sua ‘360 O Arrocha do Poder’, ‘Dona Maria’ e ‘Predador’. Claudia Leitte e Harmonia do Samba dão continuidade à noite, que termina ao som de Kleo Dibah e o arrocha de Devinho Novaes.

No dia do santo mais famoso do mês de junho, São João (24), a programação começa às 18h30 com o forrozeiro Dorgival Dantas. Emely Rodrigues é a segunda atração da noite. Jorge e Mateus apresentam seu sertanejo romântico com canções como ‘Duas Metades’ e ‘Os Anjos Cantam’. Diego e Vitor Hugo também se apresentam no Parque. Nattan e Ana Catarina fecham a noite.

A programação do sábado, dia 25, será aberta, às 18h30, pelo forró da Filomena Bagaceira. O fenômeno do momento, João Gomes, apresenta canções como ‘Se For Amor’ e ‘Aquelas coisas’, no palco soteropolitano. Marquinho Navais, Pedro Libe, com ‘Pode me Chamar de Bê’, e Mari Fernandez são as atrações da noite. Zé Felipe, outro estourado do momento, apresenta ‘Malvada’, ‘Toma Toma Vapo Vapo’ e ‘Senta Danada’. A noite termina com Limão com Mel.

Foto: Divulgação

O domingo, dia 26, começa mais cedo, às 15h, com as ‘borbulhas de amor’, de Fagner. Também será dia de investir em Jonas Esticado. O dia contará com ‘Frevo Mulher’, ‘Banho de Cheiro’ e ‘De Volta para o aconchego’, de Elba Ramalho. Também terá o ‘Batom Cereja’, de Israel e Rodolfo. Bell Marques apresenta seu show de forró. Dois reis fazem shows para encerrar a noite. O rei da vaquejada, Mano Walter, faz a penúltima apresentação; e o rei do forró temperado, Zelito Miranda, encerra a noite.

A programação volta na quinta-feira, dia 30. Comemorando os festejos da independência da Bahia. Às 19 horas, o Parangolé abre a noite. Se apresentam ainda Solange Almeida e Adelmario Coelho. Geraldo Azevedo tocará canções como ‘Caravana’, ‘Moça Bonita’ e ‘Dona da Minha Cabeça’. Pela primeira vez em Salvador, Juliette sobe ao palco com toda sua simpatia. A grade do dia termina com Bruno e Denner e Calcinha Preta.

O primeiro dia de julho tem show começando às 19h, com Papazzoni. Depois, Jeane Lima sobe ao palco e, na sequência, Lincoln. Tu Tava na Revoada, Ar Condicionado no 15 e Eu Já Tava integram o repertório do show de Safadão. Simone e Simaria apresentam ‘Vontade de Morder’, ‘Loka’ e ‘Amiga’, entre as canções. A noite termina com Saia Rodada e Thiago Aquino.

Foto: Divulgação

O último dia de festa terá mais de 12 horas de programação. A partir das 15h, Estakazero sobe ao palco. Na sequência, o samba de Escandurras e Psirico. Depois, o forró tradicional de Flavio José assume o comando. Luan Santana apresenta seu sertanejo. Carlinhos Brown traz a Bahia afro à programação. Murilo Huff faz seu show. Daniela Mercury é uma das grandes atrações da noite, que se termina com Seu Maxixe e André e Mauro.

O São João da Bahia tem programação em outros locais de Salvador. No palco do Subúrbio, a festa acontece em dois dias, 23 e 24 de junho. No Pelourinho, tem festa de 23 a 26, no Terreiro de Jesus e nos largos do Pelourinho, do Cruzeiro de São Francisco, Pedro Arcanjo, Tereza Batista e Quincas Berro d’Água.