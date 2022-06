Reginaldo Tracajá em Marrocos

A Copa do Mundo vai ser na França! Lá no Bar de Zequinha o fotojornalista Reginaldo Tracajá levantou o copo americano cheio de cerveja para mais um brinde na mesa e revelou , circunspecto, a decisão tomada alí mesmo sob a efusão do momento, era um sábado: “vou para a França cobrir a Copa do Mundo”. Viva, vai mesmo, tin tin!!! Amigos e amigas brindaram concordantes e efusivos. Zequinha, sempre atento aos movimentos etílicos em ascenção, resmungou alto, bateu com o espeto na banca da carne, cantarolou, debochou e deu a risada mais irônica que tinha. Haviam ainda mesas esparsas de fim de tarde, o barulho das conversas aleatórias, os garçons sonolentos mas apensados às mesas e fregueses, mais uma gelada Veridiano! Houve a Copa do Mundo e a viagem de Tracajá. Mas dessa vez, a viagem do título e dessa foto, foi uma viagem em lua-de-mel, com dona Orquídea Vacarezza, até as profundas areias dos desertos de Marrocos com direito a cover de beijos em Casablanca. Claro que há mais mistérios nessa viagem do Nêgo Régi do que naquela à França de Zidane, num tempo em que não haviam zaps e muito menos pix. Naquela ficaram dúvidas sobre o financiamento do sapato de cromo alemão com o qual o “francês” já saiu daqui de Feira direto para o Aeroporto de Salvador. Zequinha reivindicava ter sido ele a adquirir essa “cota de patrocínio” mas nunca houve confirmação oficial… Já nessa viagem o mistério cresceu, tomou vulto e dimensões globalizadas. Tracajá foi até a Alemanha, aproximou-se da Ucrânia e comeu comida russa nas ruas de Zurique. Em Copenhague visitou chocolaterias. Ali noutro país conheceu o estádio grandioso de Cristiano Ronaldo onde, “coincidentemente”, bateu-se com um rico cartola empresário e educador feirense visitando arquibancadas e instalações do empreendimento trilionário. E pra completar, em Marrocos, vestiu a djellaba como um verdadeiro convertido ao Islã. Ah se Zequinha estivesse vivo, ah se Lucas da Feira voltasse…!

