Inscrições para o Festival de Música Educadora até 12 de julho

Os interessados em participar do maior festival de música da Bahia têm até o dia 12 de julho para realizar a inscrição através do site festivaleducadora.ba.gov.br. Este ano não haverá prorrogação das inscrições e a premiação, ampliada para R$ 100 mil, contemplará todos os 50 finalistas.

Podem participar músicos, musicistas, intérpretes, autores(as), compositores(as), instrumentistas, arranjadores(as) e integrantes de grupos/bandas nascidos na Bahia ou domiciliados no estado há pelo menos 2 anos. Cada participante terá direito à inscrição de 1 (um) fonograma.

Na primeira etapa, a Comissão Especial Julgadora selecionará 50 obras musicais, sendo 15 instrumentais e 35 com letras. Essas 50 receberão uma premiação de R$ 1 mil e passam a fazer parte da programação da Educadora FM. A etapa final consiste na seleção dos 6 vencedores, com prêmios de R$ 7 mil e R$ 14 mil, para a melhor música, melhor arranjo e melhor intérprete, nas categorias música instrumental e música com letra. Aos prêmios escolhidos pela Comissão Julgadora se somarão 2 prêmios populares da categoria ‘Música mais votada pelos ouvintes’ (1 com letra e 1 instrumental).

No último ano, o Festival bateu mais uma vez o próprio recorde no número de músicas inscritas, com 1.320 fonogramas. Além disso, o Festival bateu recorde também de cidades participantes. No total, foram contabilizadas inscrições de 132 municípios, distribuídos pela Bahia e em 7 outros estados brasileiros, em 3 regiões do país. Também no último ano, o festival recebeu pela primeira vez uma inscrição internacional, de um baiano residente no Reino Unido.

Acompanhe a Educadora FM nas redes sociais

instagram.com/educadorafmba

facebook.com/educadorafmba

twitter.com/educadorafmba