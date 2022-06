‘Nova Ceasa’ de Feira precisa mesmo ser mais debatida

Quase todos que acompanham a vida política em Feira de Santana com a minima isenção hão de concordar que não foi exatamente o espírito público que fez os vereadores voltarem atrás e ‘derrubarem’ o ‘termo de autorização ‘ aprovado em janeiro do ano passado para implantação da ‘nova’ Ceasa (Central de Abastecimento) articulada pela Prefeitura de Feira de Santana.

Mas, como dizem os crentes, “Deus escreve certo por linhas tortas” e este é um caso onde essa máxima teológica se aplica: embora não seja o bem público a motivação maior dos vereadores, ao derrubar esse termo sob a justificativa de que é preciso debates “mais aprofundados” , a Câmara está dando à população, e a ela própria, uma excelente oportunidade de se redimir da omissão e conivência com outros projetos públicos que mereciam também debates aprofundados, como é o caso do Shopping Popular, com suas distorções contratuais, e do próprio Projeto Centro e seu viés excludente.

A construção de uma nova Central de Abastecimento é uma espécie de solução final para a consecução da ‘obsessão feirense” de retirar do centro quaisquer vestígios de feira livre e comércio informal. É o fim “glorioso” do Centro de Abastecimento, um equipamento construído há mais de 40 anos que hoje é parcialmente ocupado pelo Shopping Popular e onde se encontra ainda grande parte do comércio atacadista de verduras e frutas da região.

Embora não devamos alimentar otimismo com o grau e o nível dessas “discussões aprofundadas”, não só pela Câmara e seus vereadores mas também pelo perfil de politização da comunidade, abrem-se oportunidades para que a visão urbanística em Feira alcance um outro patamar, principalmente se forem agregadas a essas discussões instituições técnicas e acadêmicas, como a Universidade Estadual de Feira de Santana e outras universidades públicas da Bahia, além de arquitetos e urbanistas competentes. Ou seja, se a Câmara realmente implementar o chamamento público para um grande debate. Espero que isso aconteça, mas minha fé nisso é muito pouca.

foto: trator derruba a murada do Centro de Abastecimento (2017)