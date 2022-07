Brito: decreto da Câmara sobre ‘nova Ceasa’ expõe Feira a chacota

“Com todo respeito ao Poder Legislativo, não tem o menor sentido a Câmara Municipal votar o cancelamento de autorização para a construção da nova Ceasa de Feira de Santana, um empreendimento eminentemente privado”. Reagiu o secretário de Planejamento, Carlos Brito, ao saber que a Casa da Cidadania aprovou um decreto nesse sentido.

“Não existe nenhuma autorização. O que existe é um protocolo de intenções da Trade Invest Holding investir na construção de uma nova Ceasa, sem um centavo da Prefeitura, recebendo tão somente incentivos fiscais previstos em lei municipal e lei federal, como ocorre com diversos empreendimentos privados instalados no município. Até a área do novo empreendimento é particular”, salienta o secretário.

Carlos Brito ressalta também que o Município deu total transparência ao processo quando abriu um chamamento público a partir do interesse manifestado pela Trade Invest Holding, dando 30 dias para que outros empreendedores tivessem a chance de concorrer, mas ninguém mostrou interesse.

“O decreto aprovado pela Câmara Municipal expõe Feira a chacotas na iniciativa privada e eu diria até que coloca em risco nosso atrativo potencial para a instalação de empreendimentos privados, setor que já vive uma acirrada disputa entre vários municípios. Já perdemos outros grandes empreendimentos, no passado, por manifestações político-partidárias descabidas”, alertou o secretário de Planejamento.

A Trade Invest Holding pretende investir R$ 360 milhões, numa área que equivale a 82 campos de futebol, no distrito de Humildes. Serão 1.380 unidades comerciais, um hotel, posto de combustíveis, um mercadão, espaço para eventos e um agroshopping. Há uma estimativa de faturamento de R$ 2 bilhões por ano e a geração de 12 mil empregos diretos e indiretos.

foto: secretário Carlos Brito (à direita) com o presidente da Câmara, Fernando Torres, em abril deste ano.