Gata Velha e o Pinta Lá – Micareta de Feira

“Ele sabia de todos os horários exatos de cada ônibus, seus terminais, paradas e motoristas. Parece impossível? Pois acredite, Nivaldo Gata Velha tinha o mapa de de todas as rotas e linhas de ônibus desta Feira, na cabeça. Ele era o aplicativo, o app do sistema”. A frase é do jornalista Andrews Pedra Branca em perfil publicado aqui no BF (clique aqui) mostrando Gata Velha, esse mesmo, Nivaldo Moraes, quando aposentou-se dos serviços que exercia na Secretaria de Transportes de Feira. Servidor público. Nesse momento em que a Prefeitura Municipal anuncia que em Setembro haverá a tradicional Micareta de Feira, lembramos dele que foi um dos fundadores do bloco Pinta Lá que marcou época na Micareta de Feira, principalmente junto aos servidores municipais, principais foliões do bloco micaretesco. Gata é uma figura popular. Circula muito pelo cenrtro da cidade, marca presença na Câmara, é figura requerida pelo mundo da política cotidiana da cidade.

