56 escolas da rede municipal vão receber vales-livros para a FLIFS

15º Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. A FLIFS, como é conhecido o evento, acontece entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, na Praça Padre Ovídio, a Praça da Matriz. Com o objetivo de incentivar a prática da leitura e fomentar a cultura, a Secretaria de Educação distribuirá vales-livros no valor de R$ 38,00 para os estudantes inscritos no

Organizada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a FLIFS conta com o apoio de várias instituições, como a Arquidiocese, a Prefeitura de Feira de Santana, o Núcleo Territorial de Educação, NTE 19, e o Serviço Social do Comércio, Sesc.

Como inscrever a escola? – Para participar da FLIFS, as escolas interessadas devem inscrever-se, exclusivamente, através do formulário virtual disponibilizado no edital de inscrições, publicado nesta quinta-feira, 7, no Diário Oficial Eletrônico do município. As inscrições acontecem no prazo entre 11 e 13 de julho. Para participar da FLIFS, as escolas interessadas devem inscrever-se, exclusivamente, através do formulário virtual disponibilizado no, publicado nesta quinta-feira, 7, no Diário Oficial Eletrônico do município. As inscrições acontecem no prazo entre 11 e 13 de julho.

Serão selecionadas 40 escolas da sede e 16 dos distritos, sendo duas unidades de ensino por distrito. Cada escola poderá inscrever 40 estudantes para participar das atividades e a seleção acontecerá de acordo com a ordem de inscrição.

O cronograma e a lista de escolas selecionadas serão divulgados no próximo dia 15, no site da Prefeitura de Feira e no mural informativo da Seduc.As escolas receberão um escalonamento da programação com dia e turno predeterminados pela Seduc para participar da programação do festival. As visitas acontecerão entre os dias 30/08 (vespertino) e 2/09 (matutino).

Mais informações estão disponíveis no edital.

Atividades culturais

Os estudantes poderão também apresentar-se durante o evento. Nove escolas serão selecionadas para apresentar programas e projetos desenvolvidos nas escolas, preferencialmente, projetos de leitura – nas diferentes linguagens desenvolvidas na escola.

Quinze alunos (já inscritos no festival) poderão participar destas atividades que devem ter duração máxima de 10 minutos. A inscrição deve ser feita pelo mesmo formulário de participação do evento.