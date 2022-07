Prefeitura lança podcast ‘Se liga, Feira’

Foi lançado hoje, em todas as plataformas digitais do governo, o podcast “Se Liga Feira”, que vai funcionar com um quadro semanal, sempre veiculado às sextas-feiras, 17 horas, por ter uma proposta mais leve e informal, de trazer para o público feirense os principais assuntos da semana, ações e serviços relevantes do nosso governo. Através de entrevistas, notícias, dicas e entretenimento, abordaremos diversos temas de interesse público.

Com apresentação de Júlia Lorrana e Raphael Fernandes, o “Se Liga Feira”, tem uma proposta moderna, produzido em estúdio audiovisual, com quadros próprios, trazendo a originalidade característica do feirense, como o “Viralizou”, que comenta os principais assuntos publicados pela imprensa na semana, o “Fala Povo”, que traz a interação das perguntas e mensagens enviadas pelo público e o “React de Milhões”, quadro irreverente de comentários e reações de vídeos que bombaram nas redes.

Para acompanhar o “Se Liga Feira”, acesse os nossos canais oficiais: no site da prefeitura, no nosso canal do Youtube, no Spotify e em nossas redes sociais.

*Links agrupados: bit.ly/prefeituradefeira*