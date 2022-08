Canto Brasileiro

Brasil:

o nome soa em mim é sino

ardendo fogueira despetalada

em curva de viola

calor de velhas horas no estridor

de coisas novas.

Brasil

meu modo de ser e ver e estar triste e pular

em plena tristeza como se pula alto

sobre água corrente.

Meu país, essa parte de mim fora de mim

constantemente a procurar-me. Se o esqueço

(e esqueço tantas vezes)

volta

em cor, em paisagem

na polpa da goiaba na abertura

de vogais

no jogo divertido de esses e erres

e sinto

que sou mineiro carioca amazonense

coleção de mins entrelaçados.

Sou todos eles e

o sentimento subterrâneo

de dores criativas e fadigas

que abriram picadas

criaram bois e mulas e criam búfalos

e trabalham o couro o ferro o diamante o papel o

{destino.

Por que Brasil e não

outrto qualquer nome de aventura?

Brasil fiquei sendo serei sendo

nas escritas do sangue.

Minha arte de viver foi soletrada

em roteiros distantes?

A vida me foi dada em leis e reis?

Me fizeram e moldaram

em figurinos velhos? Amanheço.

Confuso amanhecer, de alma oferante

e angústias sofreadas

injustiças e fomes e contrastes

e lutas e achados rutilantes

de riquezas da mente e do trabalho,

meu passo vai seguindo

no ziguezague de equívocos,

de esperanças que malogram mas renascem

de sua cinza morna.

Vai comigo meu projeto

entre sombras, minha luz

de bolso me orienta

ou sou eu mesmo o caminho a procurar-se?

Brasa sem brasão brasilpaixão

de vida popular em mundo aberto

à confiança dos homens.

Assim me vejo e toco: brasileiro

sem limites traçados para o amor

humano.

A explosão ingênua de desejos

a sensual vontade de criar

a pressa de revelar a face inédita

a cachoeira, o corisco, o som gritante

o traço americano

o sêmen novo

não me fazem um ser descompassado.

Brasileiro sou,

moreno irmão do mundo é que me entendo

e livre irmão do mundo

me pretendo.

(Brasil, rima viril de liberdade.)

Poema de Carlos Drummond de Andrade extraído do livro “As impurezas do branco”, da Livraria José Oympio Editora, 2ª edição, 1974, capa de Eugenio Hirsch (foto)