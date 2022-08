Vida de Euclides Teixeira Neto em documentário na TVE: “Dr. Ocride”

A TVE exibe, neste sábado (06), às 22h, o documentário ‘Dr. Ocride’, que conta a vida política e literária do escritor, advogado e político sulbaiano, Euclides José Teixeira Neto. Dirigido por Edson Bastos e Henrique Filho, o filme traz depoimentos de familiares, amigos e políticos que conviveram com ele.

Conhecido pelo povo como Dr. Ocride, Euclides se destacou pela luta em defesa da Reforma Agrária e é reconhecido como um dos grandes escritores brasileiros da geração de 30, com 14 obras publicadas, nas quais coloca o trabalhador rural como protagonista das narrativas. Como prefeito de Ipiaú, na Bahia, realizou ações socialistas, como a Fazenda do Povo, o primeiro feito bem-sucedido da reforma agrária no Estado, projetando a cidade de Ipiaú a município modelo do Brasil.

O documentário ‘Dr. Ocride’’, realizado pela Voo Audiovisual, mostra como Euclides Neto direcionou sua vida e obra para dar voz aos trabalhadores rurais do sul da Bahia.

