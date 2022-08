Antes que eu esqueça

No campus da UEFS haviam construídos apenas dois módulos naquele início da década quando cheguei por lá sonhando em me tornar escritor famoso ou (no mínimo! rsrs) um crítico literário temido e respeitado. Mas já estava, sem saber ou sem admitir, metido no jornalismo até o pescoço. Tanto que pra não perder a “prática” que trazia de experiências norte-riograndenses, pernambucanas e paraibanas, criei um jornal datilografado em folhas de papel ofício pregadas no mural do segundo módulo com o título encimado: Jornal “ABROLHOS”. Claro que a intenção era “literária”, já esqueci completamente do que escrevi, arroubos juvenis certamente, mas foram textos suficientes pra Anchieta Nery (foto) então professor de Literatura Brasileira, especular se eu já havia trabalhado em Redação de jornal? Dessa conversa resultou eu indo tirar as férias de Geraldo Lima, que ‘fechava’ a página ‘Internacional’ no jornal Feira Hoje.

foto/ACM