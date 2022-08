Projeto de Torres concede título de ‘Cidadão Feirense’ a Geraldo Junior

Está na pauta para ser votado na sessão ordinária de hoje, terça-feira, 9, o projeto de autoria do presidente da Câmara de Feira, vereador Fernando Torres, concedendo o título de cidadania feirense ao presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e candidato a vice governador com o professor Jerônimo Rodrigues (PT), vereador Geraldo Alves Ferreira Junior (MDB).

Geraldo Junior é do MDB, mesmo partido do prefeito de Feira, Colbert Filho que apoia o candidato, da oposição, ao governo, ACM Neto (UB). É normal em anos eleitorais a concessão de títulos e honrarias municipais a candidatos em campanha, mas a concessão a Geraldo Junior, do MDB, tem um traço de provocação do presidente Torres ao prefeito Colbert, o que já é uma praxe nas relações políticas entre os dois. Outro projeto de Torres que está na pauta é a obrigatoriedade da divulgação da agenda diária do Prefeito Municipal.