UEFS concede título de Doutora Honoris Causa a Ivannide Santa Barbara

O Conselho Superior (Consu) da Universidade Estadual de Feira de Santana, aprovou a outorga do título honorífico de Doutora Honoris Causa a Ivannide Santa Bárbara Rodrigues. Ivannide é uma conhecida ativista social e dos movimentos negros na Bahia, como o MRU e a Frente Negra Feirense, foi fundador e presidente do Partido dos Trabalhadores em Feira de Santana.

Segundo comunicado divulgado pela UEFS, Ivannide “teve participação relevante nos debates e na implantação da política de acesso por cotas nos cursos de graduação da Uefs, como política de reparação a grupos historicamente excluídos do Ensino Superior, especialmente a população negra.”

Sua contribuição também é reconhecida na defesa e luta contra a intolerância religiosa direcionada às religiões de matriz africana, e na difusão da cultura negra.

“Ivannide Santa Bárbara influenciou uma geração de militantes que trilham hoje o caminho da defesa de uma sociedade mais justa e igualitária, um legado inestimável para a humanidade em tempos de barbárie, e uma justificativa inquestionável para que ela mereça essa honraria concedida pela Uefs”, destacou o reitor da Uefs e presidente do Conselho, professor Evandro do Nascimento.

A outorga do título foi uma proposição do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. A Reitoria da Uefs deve divulgar a data da solenidade de entrega da outorga do título a Ivannide Santa Bárbara o mais breve possível.