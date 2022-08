ACM Neto veio sem Ana Coelho; Zé Ronaldo vira coordenador

O candidato a governador pelo União Brasil, ACM Neto, veio a Feira “selar as pazes” com Zé Ronaldo mas não trouxe a candidata a vice, empresária Ana Coelho, do Republicanos. Em Feira o candidato convidou Ronaldo a ser o coordenador-geral da campanha.

O evento com ACM Neto aconteceu na CDL, na praça da Matriz mas ao contrário de eventos semelhantes não havia empolgação de campanha. Ao contrário, podia-se notar a decepção e desânimo no semblante de alguns. Na porta do auditório, ao ser anunciado o convite, teve gente pedindo para não bater palmas para mostrar o desagrado por Zé Ronaldo não ter sido escolhido para a chapa.

Ronaldo contou como foi sua reação após ser preterido mas deu a entender que a mágoa já foi superada. “Não conheço o sentimento de vingança”, disse.

Já ACM Neto, questionado pela imprensa, admitiu que, caso eleito, Zé Ronaldo vai ocupar a secretaria de Relações Institucionais, hoje SERIN. Esta pasta foi a que Rui Costa assumiu quando Jaques Wagner era governador.