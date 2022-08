Pilogamia de Zé Limeira

As sextilhas e as estrofes em sete linha, abaixo, transcreveram-se por conta da memória prodigiosa do genial poeta e compositor José Marcolino:

O meu nome é Zé Limeira

De Lima, Limão, Limansa,

As estradas de São Bento,

Bezerro de vaca mansa…

Vala-me Nossa Senhora,

Ai que eu me lembrei agora:

Tão bombardeando a França

Ninguém faça pontar

Onde o chumbo não arcança,

E vou comprá quatro livro

Pra estudá leiturança…

Bem que meu pai me dizia:

Jesus, José e Maria,

São João das orelha mansa.

Ainda não tinha visto

Beleza que nem a sua,

De cipó se faz balaio,

A beleza continua

Sete-Estrelo, Três Marias,

Mãe do Mato, Pai da Lua.

A beleza continua

De cipó se faz balaio

Padre-Nosso, Ave-Maria,

Me pegue senão eu caio

Tá desgraçado o vivente,

Que não reza o mês de maio.

Sei quando Jesus nasceu,

Num dia de quinta-feira,

Eu fui uma testemunha,

Sentado na cabeceira…

São José chegou com um facho

De miolo de aroeira.

Um dia o Reis Salamão

Dormiu de noite e de dia,

Convidou Napoleão

Prá cantar pilogamia,

Viva a Princesa Isabé

No tempo da Monarquia.

Zé Limeira quando canta

Estremece o Cariri

As estrela trinca os dentes,

Leão chupa abacaxi,

Com trinta dias depois

Estora a guerra civi.

O pequeno texto e os versos acima foram transcritos do livro “Zé Limeira, poeta do absurdo”, de Orlando Tejo (2ª edição,1973) – foto