Tema do 2º Festival Gastronômico de Juazeiro são os “frutos do Velho Chico”

O tema norteador da criação de receitas para o 2º Festival Gastronômico de Juazeiro é “Os Frutos do Rio São Francisco”, com foco na fruticultura, pesca, caprinocultura e ovinocultura praticada na região que fica às margens do rio. O Festival acontece de 14 a 30 de outubro.

Os estabelecimentos interessados ainda podem se inscrever até esta sexta-feira, HOJE, 19 de agosto, pelo link: https://bit.ly/ inscricoesSJ2022 Este ano podem participar restaurantes de fora do município. O festival é realizado pelo Sebrae, com apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro , SINDHAJ e do aplicativo PedeAí

Ano passado o evento estreou com números expressivos, o que aumenta a expectativa de participação e engajamento para 2022. Segundo dados da comissão organizadora, o Festival chegou a movimentar no período R$ 276.000,00 somente com a venda direta dos 101 pratos participantes, com 45 empresas inscritas no total.

Regulamento: https://bit.ly/ regulamentoSJ2022