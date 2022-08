Franklin Maxado terá homenagem na Praça do Cordel da 15ª Feira do Livro

Os organizadores do XV Festival Literário esperam perto de cem mil visitantes este ano ao evento que será realizado de 30 de agosto a 4 de setembro na praça Padre Ovídio devido a liberação da presença dos visitantes aos estandes de livros e aos palcos de espetáculos , fato que não acontecia nos dois últimos anos por causa da Covid-19. O evento abre às 9h para o público e vai até às 21 h.

A UEFS que é a principal organizadora anuncia diversas atrações desde a realização de concursos, seminários, palestras, contação de estórias e espetáculos além de continuar prestigiando a chamada Praça do Cordel que este ano homenageia o poeta feirense Franklin Maxado, considerado um dos renovadores dessa Literatura. Ali, vários poetas populares exibem e comercializam seus folhetos, cds e xilogravuras, inclusive o próprio Maxado.

A Universidade estará com um estande onde mostra a sua produção editorial que hoje tem centenas de títulos e que reflete a cultura regional atraindo atenções e procura de leitores brasileiro e até de estrangeiros. Outras editoras, inclusive do sul do país e da capital Salvador estarão presentes com suas produções, atestando a importância do acontecimento.

A programação é extensa e abrange palestras pela manhá e à tarde por parte de professores universitários bem como de convidados especialistas em assunto de maior interesse. As escolas levarão seus alunos e poderão apresentar espetáculos nos diversos palcos instalados, sendo um grande incentivo para o surgimento de novos valores artísticos e para a cultura local.

Varios artistas renomados farão apresentações no final da tarde e inicío da noite diariamente após a sessão de lançamentos de livros por seus próprios autores de diferentes localidade e não somente de Feira de Santana.

Tudo isso vem atestar o pioneirismo desde Festival que está servindo de modelo para outrasfeiras literárias no interior do Estado, bem como a valorização e o reconhecimento da Literatura de Cordel e a Xilogravura como precursoras do livro.

O Festival desde a sua primeira realização apresenta Cordel tendo Franklin Maxado , Jurivaldo Alves, Julio Rodrigues, Ademar José Araújo, J. Caxias, Kitute de Licinho, Suely Valeriano, Mestra Lainha, Chico Feitosa, Juliana Maciel, Zé Francisco, Patrícia O. da Silva, Antonio Barreto, Luiz Natividad, Domingos Santeiro, João Ramos, Carlos Silva, Luciano Ferreira , Oliver Brasil, Izabel Nascimento, Nivaldo Cruzcredo, Adauto Borges e Romildo Alves já participaram com seus folhetos nesses 15 anos de realização. Enfim, informações mais detalhadas , inclusive a programação oficial, pode ser acessada no site : www.uefs.br