Feira de Santana adota compromisso com o desenvolvimento sustentável

O prefeito Colbert Martins Filho participou, nesta terça-feira, 30, do 5° Encontro Nacional de BiodiverCidades do Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro. O evento reuniu 18 prefeitos de cidades brasileiras. A iniciativa é uma organização do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), Prefeitura do Rio de Janeiro e Instituto Humboldt.

No encontro, os prefeitos assinaram a Declaração de Barranquilla. O documento é um compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento local sustentável, em equilíbrio com a natureza e focado em infraestrutura verde e mobilidade urbana.

O encontro refletiu a importância de abordar o papel da sustentabilidade para a valorização dos ecossistemas urbanos, analisando os principais desafios das cidades e promovendo a troca de práticas e experiências que permitam conciliar as demandas de preservação da natureza nas cidades e manter o ritmo de crescimento urbano. Além disso, prevê a implantação estrategicamente do verde em intervenções de infraestrutura, em particular redes de mobilidade e acessibilidade para pessoas e a proteção dos ecossistemas.