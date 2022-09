Fernando Torres se declara pré candidato a Prefeito de Feira

No lançamento da candidatura do vereador licenciado Luiz da Feira a deputado, o presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Fernando Torres, declarou-se pré-candidato a Prefeito de Feira condicionando sua candidatura às vitórias do vereador, do senador Otto Alencar (do seu partido, o PSD) e do candidato petista ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues.

“Serei candidato a prefeito em 2024 para trazer pra Feira um projeto de desenvolvimento e organização da cidade.”, disse, e elogiou as qualidades do “dono da festa”, o candidato a deputado Luiz da Feira : “veio da Zona Rural e luta pelo camelô, alguém que lutou pelos professores na câmara em todas as votações e fez a lei que proibiu o Prefeito de destruir o Feiraguay”.

Vereador em segundo mandato, Fernando Torres já foi deputado estadual e federal e garantiu que a eleição de 2022 é um preparativo para a eleição próxima, em 2024.