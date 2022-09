Onde mora o campeão For Cash Roxo

For Cash Roxo mora numa suíte às margens da BA-120 com vista para um amplo pasto que se estende ao horizonte e diretamente ligada a um cercado privado por onde o campeão de vaquejadas circula livremente quando quer comer gramíneas verdes e naturais, arrancadas da terra. Desse cercado avista-se o Parque “Gustavo Gordiano” onde ele mostrou destreza e técnica em abril passado, em uma grande vaquejada que aconteceu e que o grupo pretende promover novamente em 2023.

Próximo à suíte do campeão onde estão também os apartamentos de outros cavalos, está a sala de troféus dos Gordianos, os irmãos vaqueiros Thomas e Jorge. Muitos desses troféus foram ganhos com a parceria de For Cash Roxo.

Quem gosta de Vaquejada e ainda não tinha ouvido falar em For Cash Roxo agora está sabendo. Esse cavalo é uma das prodigiosas revelações desse esporte e faz parte do projeto do Grupo Gordiano, dono do mais novo e bem equipado Parque de Vaquejadas na Bahia, o “Gustavo Gordiano” em Conceição do Coité, a 108 quilômetros de Feira de Santana.

Fotos: Guto Cordeiro