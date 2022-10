“O Velho Lobo do Mar” em cartaz nos dias 3,4 e 5 no CUCA

Com uma nova montagem do espetáculo, o grupo de teatro Conto em Cena estará em cartaz nos dias 03, 04 e 05 de novembro com a peça “O velho lobo do mar”. A obra conta a trajetória de vida do seu personagem principal, o lobo, proporcionando para o público momentos de aventura, diversão e reflexão. A apresentação será no teatro do CUCA, às 20h e os ingressos ( R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) ) podem ser adquiridos através do sympla ou na bilheteria no dia do espetáculo.

Sobre a obra – No enredo, O velho lobo do mar, conta a trajetória de vida do personagem principal, o lobo, nas três fases de sua vida: o jovem inconsequente, o adulto reflexivo e o velho experiente. Como velho experiente, o protagonista narra sua própria história através de um plano da memória onde os atores representam, com uso da simbologia, todo caminho percorrido por ele no comando de um navio.

Fernando Souza, que interpreta o personagem principal, o lobo como velho experiente, conta como é para ele passar uma mensagem tão importante para o público. “Pelo fato de ser o personagem que leva o nome da obra, tem uma força, tem um peso e isso acaba se tornando um desafio, sobretudo porque eu fico no palco o tempo inteiro, reagindo a tudo o que acontece no espetáculo. Mas é extremamente gratificante poder levar essa história para o público”, disse Fernando.

O espetáculo traz um elenco diversificado, que permite ao público riqueza de detalhes e interpretação da peça. O roteiro foi escrito e dirigido pelo diretor Geovane Mascarenhas e a obra foi inspirada nas canções do músico Renato Godá.“Esse novo espetáculo faz parte de um processo coletivo, proposto na oficina de montagem do Cuca. O resultado da escrita foi meu e ao apresentar esse trabalho aos alunos, vimos a potência e o ineditismo da linguagem carregada de simbolismos. O processo e o resultado foi arrebatador, tanto para quem fez quanto para quem assistiu, sendo assim, resolvi montá-lo profissionalmente”, conta Geovane Mascarenhas, diretor e roteirista do grupo Conto em Cena.

O grupo surgiu em 2009 e foi formado a partir de uma oficina de dramaturgia corporal oferecida pelo Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA). Durante as oficinas, equipe e atores perceberam a possibilidade de alinhar as linguagens teatral e literária com a perspectiva de atrair a atenção do público para apreciarem um conto, uma narrativa encenada como gênero dramático, sem perder suas principais características.

Em seu currículo, o grupo Conto em Cena conta com espetáculos como: A Cartomante, de Machado de Assis, Amor, de Clarice Lispector, Matraga, de Guimarães Rosa e Nelson em Jogo, de Nelson Rodrigues. A proposta do grupo é trazer para o público um cunho não somente artístico, mas também pedagógico em que contextualiza a realidade social dos espectadores no sentido de provocar questionamentos. A peça “O velho Lobo do mar” é uma nova aposta do diretor e roteirista, Geovane Mascarenhas. Prestes a completar 30 anos de carreira, ele reúne toda sua experiência e dedicação ao teatro feirense e formação de atores e grupos.

Equipe técnica:

Texto e direção: Geovane Mascarenhas

Trilha sonora: Denner Lobo e Caique Acauã

Elenco: Aníbal Bastos; Aninha Pinheiro; Carol Acos; Denner Lobo; Elidiane Souza; Fernando Souza; Júlia Lorrana; Júnior Dias; Lion Guimarães; Mônica Cruz; Welber Oliveira.

Adereços: Lilian Azevedo

Costura: Wilma Bahia

Iluminação e figurino: Geovane Mascarenhas