Presidente da Assembleia da Bahia diz que preços da Acelen “vão se enquadrar”

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, deputado Adolfo Menezes (PSD), afirmou hoje, quarta-feira ,17, que a redução no preço dos combustíveis irá dinamizar a economia do País e contribuir para a queda da inflação.

“Pode parecer pouco, mas a redução de 40 centavos do preço da gasolina e 44 centavos no do óleo diesel vai impactar positivamente na vida dos mais pobres. Quanto menor o custo, mais investimentos, mais empregos”, disse o chefe do Legislativo estadual.

“Embora privatizada, a ACELEN vai seguir o mercado, porque é a Petrobras quem vai ditar os preços, não tenho dúvida alguma. A nova política é equilibrada, levando em conta tanto os acionistas da empresa, quanto os consumidores, ao contrário do governo anterior, que via a Petrobras apenas como uma empresa geradora de lucros”, disse Adolfo.