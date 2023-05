Colbert faz apelo ao presidente da CNI: “Feira não pode perder essa escola”

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) utilizou as redes sociais para fazer um apelo ao presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins Junior, para que continue com o plano de implantar no Parque de Exposições de Feira de Santana uma “escola técnica de nível superior” voltada para as atividades agropecuárias. “Feira não pode perder essa escola. Feira não pode perder essa oportunidade na qual, você, como presidente da CNA vai colocar 16 milhões de reais para construir essa escola”, diz Colbert numfeito ao ar livre no Parque de Exposições, na BR 324. Ele diz também no vídeo que “Tem muita gente querendo que nao seja em Feira, mas nós queremos”.