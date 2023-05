Deputado quer celebrar um ‘Ano Novo Chinês ‘ na Bahia

Sem ter como dar comenda ou título de “cidadão baiano” a Xi Jinping, o líder maior da China, um deputado do MDB baiano encontrou uma maneira de bajular os chineses, vistos como potenciais parceiros do Governo da Bahia: Matheus Ferreira quer incluir no calendário oficial da Bahia a celebração do Ano Novo Chinês, no mês de fevereiro.

Ele apresentou um projeto de lei nesse sentido. De acordo com a proposição, o Ano Novo Chinês, a ser realizado no mês de fevereiro, tem como objetivo valorizar, integrar os povos e divulgar a cultura chinesa para a Bahia. De acordo com o Art. 3º, o Poder Executivo poderá, a seu critério, firmar convênios com instituições para que sejam elaboradas campanhas publicitárias de divulgação, esclarecimentos e difusão do Ano Novo Chinês no âmbito estadual.

“A instituição do Ano Novo Chinês como evento oficial no Estado da Bahia é uma forma de valorizar a cultura chinesa e promover a troca de experiências entre os povos, além de fomentar o turismo e gerar emprego e renda no estado”, diz Matheus Ferreira.

Ele explica que a Bahia já conta com a presença de diversas empresas chinesas que realizam investimentos em áreas estratégicas, como energia, infraestrutura e logística. “A instituição do Ano Novo Chinês como evento oficial é mais um motivo para estreitar as relações entre a Bahia e a China, fortalecendo o comércio e a cooperação entre os dois países”.

O legislador emedebista diz ainda que “o evento será custeado pela Embaixada da China no Brasil, contando com o apoio do governo do estado, para fornecer estrutura e segurança ao evento, e que as empresas chinesas já instaladas na Bahia poderão apresentar suas manifestações culturais durante o evento, contribuindo para a diversidade cultural da Bahia.

“Assim, este projeto de lei visa fomentar emprego, desenvolvimento tecnológico, turismo e gerar emprego e renda que trará benefícios para o Estado da Bahia e promoverá a integração cultural entre os povos”, concluiu o deputado Matheus Ferreira.