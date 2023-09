Governo leva Costa do Cacau ao Festival do Chocolate de Brasília

A primeira edição do Festival Internacional do Chocolate de Brasília foi aberta, na noite de quarta-feira (20), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) participa do evento com o estande temático sobre a Estrada do Chocolate, localizada entre os municípios de Ilhéus e Uruçuca, na zona turística Costa do Cacau. O equipamento oferece aos visitantes a experiência de vivenciar atividades rurais, associadas à cultura cacaueira.

“Participamos e apoiamos o evento, por causa da sua relevância para a divulgação dos atrativos da Costa do Cacau, uma das regiões turísticas mais procuradas do nosso estado. Unimos esforços para a atração de turistas e geração de emprego e renda para os baianos”, declarou a chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito.

Na entrada do festival, os visitantes são envolvidos no clima da Mata Atlântica, que emoldura as lavouras de cacau no sul da Bahia. Depois, nos estandes, é possível degustar e comprar chocolates, sendo 20 marcas baianas, e outros produtos derivados do fruto, como sucos, licores, mel e até cerveja. A estimativa é de que sejam movimentados R$ 5 milhões em negócios. Segundo levantamento do Ibope Media, Brasília é o maior mercado consumidor de chocolate do país.

“Já temos uma resposta muito positiva das marcas baianas de chocolate, que são maioria aqui, com boas vendas e negociações com representantes e lojas, além da comercialização de amêndoas de cacau”, relatou o organizador do evento, Marcos Lessa.

O festival segue até domingo (24). Além da exposição de produtos, a programação oferece palestras, aulas-show de chefs nacionais e internacionais, cozinha kids e apresentações culturais.