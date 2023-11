Feirinhas de artes e antiguidades no canteiro da Getúlio neste domingo em Feira

Neste domingo (19) tem mais uma edição dos projetos Arte na Avenida, Feira de Antiguidades e Lá na Rua, das 8h às 13h, no canteiro central da avenida Getúlio Vargas – trecho entre as ruas Frei Aureliano e a São Domingos.

A iniciativa é da sociedade civil e tem o apoio da Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). O objetivo é dar visibilidade a criatividade e sensibilidade de artesãos de Feira de Santana, artistas visuais e colecionadores, conhecidos ou anônimos.

No local é possível encontrar mudas de plantas, objetos decorativos, toalhas em crochê, panos bordados, pinturas em tela, quadros, suportes em madeira, sabonetes artesanais, além de iguarias como bolos, doces e compotas.

Ainda, os participantes podem aproveitar a manhã do domingo para aproveitar a boa música em voz e violão. As próximas edições do projeto estão previstas para os dias 3 e 17 de dezembro.